19-летняя уроженка Новосибирска приняла участие в съемках шоу "Давай поженимся", сообщает "НДН.инфо".
Анна стала одной из трех претенденток в невесты 46-летнего москвича. Несмотря на свой юный возраст сибирячка уже успела пережить предательство возлюбленного.
Мужчина, к которому она переехала в Москву, изменил ей, после чего девушка изрубила топором в квартире всю мебель.
Анна рассказала, что она увлекается плаванием и рисованием, любит быструю езду на байке и мечтает открыть столовую для бездомных.
Очаровать холостяка не удалось ни ей, ни ее соперницам – мужчина не выбрал никого.
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