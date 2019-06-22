Полицейские задержали 27-летнего жителя Горно-Алтайска по обвинению в серии краж велосипедов, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.
С мая по октябрь 2018 года он похитил 13 единиц транспорта общей стоимостью почти 85 тысяч рублей.
Все похищения мужчина совершил по схожему сценарию: заходил в подъезд, брал велосипед и уезжал на нем.
Затем двухколесная техника продавалась. Деньги с реализации транспорта горожанин тратил на личные нужды.
Примечательно, что обвиняемый ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину"). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет. Вскоре горожанин предстанет перед судом.
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