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Гитары фронтмена Pink Floyd Гилмора продали за $21,5 млн

, ИА "Амител"
Все деньги направлены в фонд защиты окружающей среды
Гитары / Фото: sovietguitars.ru

Гитары / Фото: sovietguitars.ru

Аукцион, на котором продавали коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd Дэвида Гилмора собрала коллекционеров из 66 стран мира, сообщает Rolling Stone.

Наиболее известный инструмент Гилмора – Black Strat – купили за 4 млн долларов. Следующей по стоимости стала гитара Fender Stratocaster 1954 года – почти $2 млн. Стоимость остальных инструментов не превысила $500 тысяч.

В общей сложности продали около 130 гитар на $21,5 млн. Все вырученные средства направлены в фонд ClientEarth, который борется за защиту окружающей среды.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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