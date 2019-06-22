Аукцион, на котором продавали коллекцию гитар фронтмена Pink Floyd Дэвида Гилмора собрала коллекционеров из 66 стран мира, сообщает Rolling Stone.
Наиболее известный инструмент Гилмора – Black Strat – купили за 4 млн долларов. Следующей по стоимости стала гитара Fender Stratocaster 1954 года – почти $2 млн. Стоимость остальных инструментов не превысила $500 тысяч.
В общей сложности продали около 130 гитар на $21,5 млн. Все вырученные средства направлены в фонд ClientEarth, который борется за защиту окружающей среды.
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