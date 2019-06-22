Барнаульский водоканал предупреждает об отключении холодного водоснабжения 24 июня в связи с плановыми ремонтными работами.
Ограничение коснется в общей сложности 45 домов на улицах Бабуркина, Гридасова, Малахова и Павловском тракте. Подвоз воды можно заказать по телефону: 8 (3852) 282-200.
Так, с 9:00 до 15:00 холодную воду перекроют по следующим адресам:
- ул. Бабуркина, 6, 8, 8а, 10 и 12;
- ул. Малахова, 107, 107д, 109, 111 и 113;
- Павловский тракт, 60, 60а, 60б, 60в, 60д, 62, 64, 66, 68, 68а 70, 70а, 74, 76, 76а, 76б, 78а, 78б, 80 и 82.
С 15:00 до 21:00 без холодного водоснабжения останутся следующие дома:
- ул. Бабуркина, 8а;
- ул. Гридасова, 5, 16 и 18;
- ул. Малахова, 107д, 109, 153, 153б, 153д, 155, 157, 157а и 157г;
- Павловский тракт, 60б, 60д, 64, 68, 68а, 70а, 76б, 78б, 249, 249в, 249е, 251ж и 251д.
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