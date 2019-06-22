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При взрывах на нефтеперерабатывающем заводе в США пострадали люди

, ИА "Амител"
На территории предприятия Philadelphia Energy Solutions вспыхнул крупный пожар
Взрыв / Фото: pixabay.com

Взрыв / Фото: pixabay.com

Экстренные службы США ликвидируют крупный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода Philadelphia Energy Solutions, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Местные жители утверждают, что перед тем, как стали видны клубы дыма, они слышали несколько взрывов.

На данный момент известно о пяти пострадавших. Это работники предприятия.

Замеры воздуха показали, что уровень загрязнения атмосферы в районе пожара не превышает предельно допустимых показателей.

Известно, что НПЗ принадлежит компании Sunoco, которая также базируется в Филадельфии, где и произошло ЧП.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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