Успешно выведенный на орбиту в мае навигационный спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником стартовала 27 мая мск с космодрома Плесецк. Запуск носителя и выведение "Глонасс-М" на орбиту прошли в штатном режиме.
Спутник принят на управление наземными средствами ВКС, с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы "Глонасс-М" работают нормально.
Выведенный спутник пополнил состав российской глобальной навигационной спутниковой системы "Глонасс" и введен в систему.
Теперь в составе орбитальной группировки "Глонасс" находятся 28 космических аппаратов.
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