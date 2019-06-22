Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с приступом астмы, рассказал РБК пиар-директор ее супруга Вадим Горожанкин.
По его словам, самочувствие 80-летней актрисы ухудшилось накануне. Она пожаловалась на удушье, после чего ее доставили в больницу.
"Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает", — подчеркнул Горожанкин.
20 ноября 2018 года Федосеева-Шукшина вышла замуж за продюсера Бари Алибасова.
Лидия Федосеева-Шукшина является заслуженной и народной артисткой РСФСР. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Двенадцать стульев", "Вам и не снилось", "Они сражались за Родину" и другим.
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