В преддверии начала проката в кинотеатрах фильма "Человек-паук: Вдали от дома" исполнитель роли Мистерио Джейкоб Джилленхол рассказал РИА Новости о своих эмоциях в связи с первым опытом изображения главного злодея.
По его словам, несмотря на то, что раньше ему не приходилось играть суперзлодеев, он особо не раздумывал, когда получил предложение от Marvel.
Он получил огромное удовольствием от работы с командой, подобранной режиссером Джоном Уоттсом. Люди намного важнее, чем жанр самого кино, подчеркнул номинант на "Оскар" и "Золотой глобус".
"Когда мне предложили этот фильм, я не делал выбор, исходя из какой-либо последовательности, — поделился Джилленхол. — Я просто погрузился в то, что мне понравилось, в то, что было интересно".
Премьера фильма "Человек-паук: Вдали от дома" в кинотеатрах запланирована на 28 июня. В России кино выйдет на большие экраны 4 июля.
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