Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на Прямой линии с Владимиром Путиным.
"Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов", — заступился за сына мужчина.
Ранее представители СМИ по губам прочитали реакцию Артема Дзюбы не слова Амирана Сардарова, который предложил президенту России попробовать его шаурму.
Именно в этот момент камера выхватила спортсмена, который произнес короткую фразу, в которой разглядели сразу два слова из нецензурного лексикона.
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