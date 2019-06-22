22 июня, в День памяти и скорби президент Украины Владимир Зеленский вспомнил начало Великой Отечественной войны и заявил о необходимости не допустить новых войн.
"Война приносит только кровь, горе и страдания, — написал Зеленский на своем сайте. — Необходимо делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни".
Он напомнил украинцам, что ровно 78 лет назад фашисты начали бомбардировку Киева, напав на Советский Союз.
Война унесла длилась 1418 дней и унесла 27 миллионов жизней. 22 июня по всей России проводятся мероприятия, посвященные памяти защитников Родины, погибших в ВОВ.
Комментарии