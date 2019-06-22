Правоохранители по горячим следам раскрыли тройное убийство, совершенное в городе Выкса, сообщает СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, в ночь на 21 июня 38-летний мужчина, вооружившись топором, насмерть изрубил 41-летнюю жену, а затем ее пожилых родителей.
Его задержали в Выксунском районе. Сейчас его допрашивают следователи. Решается вопрос о заключении под стражу.
В отношении нижегородца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование продолжается.
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