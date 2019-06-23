Ливни с грозами и градом ударят по Алтайскому краю 23 июня

Ливни, грозы, град и шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 23 июня.
"На большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза, град", – говорится в сообщении синоптиков.
Дневные температуры в регионе составят +17…+22 градуса. Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 17-22 метров.
В Барнауле временами дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +18…+20 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 12-17 метров.
Комментарии