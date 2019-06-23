Туту.ру провел опрос 2,2 тысячи российских туристов по поводу необходимости введения электронных билетов на автобусы, сообщает РИА "Новости".
Сейчас значительная часть автобусных билетов продается офлайн, преимущественно в кассах автовокзалов. По разным оценкам, доля приобретения билетов офлайн составляет от 90% до 97%.
Большинство опрошенных согласились с необходимостью введения возможности оплатить проезд через интернет, а затем сесть в автобус по паспорту или экрану смартфона, не распечатывая билет.
8% респондентов отнеслись к идее отрицательно – им удобнее с бумажными билетами.
9% российских туристов затруднились с ответом, а 26% – заявили, что не пользуются междугородними автобусами.
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