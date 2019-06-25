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В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

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Вкусное комбо для работы и досуга: подключить интернет и ТВ выгоднее вместе

, ИА "Амител"
"Сибирские сети" предлагают максимально комфортный пакет услуг

Вы хотите подключить интернет и телевидение с наибольшей выгодой для себя? Обратите внимание на предложение от компании "Сибирские сети".

Тарифный план "Смотри ТВ за 559" идеально подойдет для тех, кто любит играть в сетевые игры, смотреть онлайн-трансляции и видео в формате Full HD. Стабильная скорость – 100 Мбит/с и 106 интересных ТВ-каналов соберет дома всю семью. Постоянная абонентская плата составляет всего 559 рублей в месяц.

Подключите телевидение и интернет от "Сибирских сетей" и попробуйте качество в действии. Пользуйтесь интернетом на нескольких устройствах одновременно. Работайте или играйте на компьютере, общайтесь с друзьями через WhatsApp на вашем смартфоне.

Телевидение от "Сибирских сетей" – это самые актуальные новости, сериалы, мультфильмы и развивающие передачи для детей и яркие спортивные моменты. Цифровое ТВ подарит вам наслаждение каждым кадром в идеальном качестве.

Вы также можете БЕСПЛАТНО просматривать контент из коллекции "Видеотека". Приложение "Видеотека" – это ресурс, на котором можно найти все: от последних новинок кино до самых интересных игр, музыки, картинок, софта и другого полезного контента совершенно бесплатно. Коллекция содержит более 30 000 лицензионных фильмов и мультфильмов, сериалов.

И чтобы вас ничего не отвлекало от отдыха, компания предусмотрела удобную систему оплаты. Вы сможете оплачивать интернет прямо на сайте или в личном кабинете.

Тарифный план "Смотри ТВ за 559": скорость – 100 Мбит/с, кол-во каналов – 106, абонентская плата – 559 руб./мес.

Тариф доступен только для новых абонентов, подключение при наличии технической возможности. Подробности по телефону: 8 (3852) 257-257 или на сайте компании.

ООО "Сибирские сети"
Адрес абонентского отдела в г. Барнаул:
ул. П. Сухова, 2в
Телефон: 8 (3852) 257-257
Сайт

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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