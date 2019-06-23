Банк России провел тестовый сбор операционных данных банков, сообщает ТАСС. Они приняли участие в тестировании на добровольной основе.
Согласно проекту по сбору и анализу операционной информации кредитных организаций "Операционный день КО", к 2021 году ежедневное предоставление сведений о банковских операциях станет обязанностью каждого банка.
"Учетно-операционная информация будет использоваться в том числе для контроля достоверности учета вкладов", — уточнили в Центробанке.
Представители регулятора уверены, что получение оперативных данных позволит своевременно замечать негативные тенденции и реагировать на них.
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