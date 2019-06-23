Эксперты исследовательского института йоги Patanjali Research Foundation (Индия) рассказали о том, с какими болезнями помогают бороться занятия йогой, сообщают "Актуальные новости".
В число таких недугов они включили гипертонию, диабет и ожирение. Отмечается роль занятий в преодолении ощущения беспокойства и стресса, а также улучшении сна и общего самочувствия.
Известный индийский специалист по аюрведе и классической йоге Ачарья Балкришна заявил, что йога – это не волшебство или магия, а комплекс упражнений, эффективность которых подтверждена научными исследованиями.
Наилучших показателей практикующим йогу удалось достичь в борьбе со стрессом, утверждает специалист.
При этом важно не ограничиваться лишь позами, дыхательными упражнениями или медитациями. Важно использовать все три компонента, уверен Балкришна.
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