Представители Роскомнадзора направили в eBay письмо с требованием заблокировать 32 страницы сайта, где предлагается приобрести госнаграды, в том числе боевые ордена и медали времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, такие награды являются особой исторической значимостью и не подлежат коммерческой реализации.
Более того, за приобретение и сбыт госнаград предусмотрена уголовная ответственность. На территории страны запрещается распространение такой информации.
По последним данным Роскомнадзора 11 интернет-страниц с незаконными предложениями уже удалены.
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