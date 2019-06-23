Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов после тяжелого отравления и длительного лечения 22 июня появился в студии передачи "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
Его появление в прямом эфире началось с неожиданности – мужчина выпал из инвалидного кресла, колесо которого соскользнуло с проложенной дорожки.
Напуганные присутствующие бросились поднимать музыканта. Однако, к удивлению всех, он легко встал и даже поцеловал телеведущего Андрея Малахова. После этого Алибасов продолжил путь уже на собственных ногах.
Ранее друг и коллега продюсера Андрей Разин заявил о том, что он до конца жизни останется "тяжелым инвалидом".
Напомним, Бари Алибасов 4 июня попал в больницу после того как по ошибке выпил средство для прочистки труб.
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