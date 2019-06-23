Виктор Томенко 22 июня открыл концертную программу Литературного фестиваля Роберта Рождественского "Мы совпали с тобой", сообщает региональное правительство.
Губернатор поприветствовал собравшихся, среди которых были вокальный ансамбль Павла Шаромова, а также артисты Евгений Дятлов и Алена Свиридова.
Он напомнил, дата проведения фестиваля совпала с Днем памяти и скорби. Глава Алтайского края выразил мнение, что мероприятие органично его дополняет.
"Творчество Роберта Рождественского, значительную часть которого составляли рассуждения, размышления о памяти, войне, настоящих ценностях, чувстве долга, Родине, любви, смерти ради своих родных, близких, страны, делает наш фестиваль в этот день очень органичным", — подчеркнул Томенко.
По его словам, региональное правительство ежегодно поддерживает межрегиональный семинар молодых литераторов, и его проведение во время фестиваля позволяет учиться у авторитетных наставников и ближе знакомиться с местами, где родились и творили известные писатели.
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