Туту.ру назвал самые популярные автобусные междугородние маршруты на лето 2019 года, передает РИА Новости.
80% всех таких перевозок приводятся на внутренние направления. Тройку наиболее востребованных составили три рейса из Москвы: в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Симферополь.
20% пассажиров покупают автобусные билеты за рубеж. Первые две строчки популярности заняли маршруты из столицы России: в Киев (средняя стоимость 1 573 рубля) и Минск (1442 рубля).
Замкнуло тройку направление Санкт-Петербург – Таллин. В среднем, на такую поездку тратят 1348 рублей.
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