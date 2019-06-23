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Жителям Новосибирска наденут "Браслеты помощи"

, ИА "Амител"
Новая техника позволит сократить время оказания помощи пациентам
Фото: m24.ru

Фото: m24.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил обеспечить "Браслетами помощи" 2,5 тысячи жителей Калининского района города, сообщает городская администрация.

Областная столица стала одной из пилотных площадок, где тестируется эта инновационная технология, разработанная специалистами Сколково.

В специальный браслет с QR-кодом при добровольном согласии пациента заносится вся необходимая информация о личности, здоровье и лечении пациента: имя, возраст, телефоны близких, а также препараты, которые он принимает.

Благодаря этому, в случае необходимости оказания экстренной помощи прибывшая бригада врачей практически мгновенно считает всю необходимую информацию с устройства и сможет наиболее быстро и точно поставить диагноз, а также ввести правильный препарат.

"Браслеты помощи" необходимо носить людям с гипертонической болезнью, у которых есть риск развития инсульта и инфаркта, эпилепсией, стенокардией, диабетом, деменцией, болезнями печени, то есть тем категориям пациентов, у которых высокая вероятность потери сознания", – уточнил главврач городской больницы № 25 Сергей Астраков.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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