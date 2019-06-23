Татьяна Апаликова оказалась единственной выпускницей Ершовской средней школы Усть-Илимского района Иркутской области, сообщает РИА "Новости".
Поселок, в котором проживают около 800 человек, покидает молодежь – работы практически нет. Даже учиться после девятого класса остались только три девочки.
После того, как две одноклассницы покинули учебное заведение по семейным обстоятельствам, Татьяна осталась единственной одиннадцатиклассницей.
Она практически самостоятельно организовала последний звонок – написала сюжет, подготовила себе номера и украсила помещение.
Для того чтобы праздник был не грустным, кроме родителей и учителей она позвала бывших одноклассников и девятиклассников, которые также покидают школу.
А вот на выпускной сил уже не осталось. Да и смысла, наверное, особого нет заказывать банкет практически в одиночку.
Но Татьяна не отчаивается. Она планирует поступить в университет – там уж наверняка будет выпускной.
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