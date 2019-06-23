Резидент Comedy Club Семен Слепаков в своем Instagram и опубликовал фото, где он, одетый в белую медицинскую одежду, стоит у люксовой иномарки.
"А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал снимок юморист.
Многие не оценили шутку. Более того, посыпались негативные гневные комментарии, многие из которых сводились к тому, что не шутить о зарплате надо, а предпринимать конкретные действия для исправления ситуации.
"Первый раз не смешно. Наверное, потому, что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни", — пожаловался медработник.
Впрочем, часть подписчиков отнеслись к юмору Слепакова положительно.
"Я думаю, это карикатура, потому что все понимают, в т.ч. и Семен, что ни один врач себе такое не купит", — написал один из доброжелателей.
Другой же комментатор и вовсе заявил, что многие врачи как раз на подобных автомобилях и передвигаются.
"Посмотрите возле онкоцентра на Каширке — там много врачей на аналогичных ездит", — заявил он.
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