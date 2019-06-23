"Вести-Алтай" озвучили первые итоги проверок, проведенных в отношении Министерства природных ресурсов Алтайского края и подведомственных ему учреждений.
Рослесхоз совместно с региональным управлением ФСБ выявили незаконные рубки, в том числе и особо защитных участках леса.
В 2018 году таким образом вырубили 10 тысяч кубометров древесины, в 2019-м – 5 тысяч кубов, констатировали проверяющие.
Этими действия, по их подсчетам, нанесли лесному фонду РФ свыше 200 млн рублей ущерба.
Еще одним нарушением стало предоставление ложных сведений о ущербе от лесных пожаров.
Ревизоры установили, что ведомство не приняло достаточных мер для профилактики возгораний, в результате чего в 2019 году выгорело 300 гектаров леса.
Вместе с тем, отчет о лесных пожарах, предоставленный региональным Минприроды, содержит цифры, которые в четыре раза меньше озвученных.
Официальной информации от правоохранительных органов о результатах проверок пока не поступали.
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