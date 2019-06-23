На основе сведений о продажах за май 2019 года составлен рейтинг самых популярных в России подержанных иномарок, сообщает "Автостат Инфо".
Возглавил рейтинг Ford Focus. За год перепродажи на него сократились на 11,8%, достигнув 10,8 тысячи штук. Это не помешало ему сохранить первую ступень пьедестала.
Свыше чем на четыре тысячи меньше людей приобрели его ближайшего конкурента: Hyundai Solaris – 8,5 тысячи экземпляров (-1% от показателей мая 2018-го).
В тройку также вошел KIA Rio, отстав от второй ступени пьедестала на пять сотен машин – 8 тысяч шт. (+3,7%).
Превысить показатель в пять тысяч купленных подержанных автомобилей удалось также Renault Logan (6,1 тысячи авто), Toyota Camry (5,7 тысячи), Chevrolet NIVA (5,3 тысячи) и Opel Astra (5 тысяч).
Остальные продаваемые модели расположились в следующем порядке: Volkswagen Polo, Daewoo Nexia и Skoda Octavia.
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