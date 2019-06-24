Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и гроз, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
"На большей части территории дождь, местами сильный, гроза, в утренние часы местами туман", – говорится в сообщении синоптиков на 24 июня.
Дневные температуры составят +17…+22 градуса. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 12-17 метров.
В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +18…+20 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.
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