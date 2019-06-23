Два человека пострадали в ДТП на территории Улаганского района в полночь 21 июня, сообщает МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации правоохранителей, на 802 км "Чуйского тракта" (Р-256) 29-летний водитель Toyota Alphard не справился с управлением, допустив наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием.
От полученных повреждений иномарка загорелась. На фотографии с места аварии видно, что она значительно обгорела.
В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля – 33-летняя женщина и пятилетний ребенок. Им оказана медицинская помощь. Потребовалась госпитализация.
По факту аварии проводится проверка. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Проверка на наличие алкоголя в крови водителя дала отрицательный результат.
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