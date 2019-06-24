Опубликовано видео перестрелки у резиденции Кадырова

В Сети появилось видео стрельбы возле резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова, произошедшей в воскресенье, 23 июня, пишет "Газета.ru".
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в СКФО, стрельба началась после того, как сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Однако водитель машины внезапно ударил ножом полицейского.
В результате стрельбы один из злоумышленников был ликвидирован.
По данным СМИ, человек, который напал на сотрудника ДПС, мог быть боевиком одной из известных террористических группировок.
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