Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

Общий объем просроченных долгов по ипотечным кредитам к 30 апреля этого года достиг 80 млрд руб., сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Эквифакс".
Отмечается, что такой результат на 35% больше, чем было 30 апреля 2018 года: совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян достиг 80 млрд руб. против 59 млрд по итогам прошлого года.
Только за апрель этого года количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года – на 10,2%.
Наблюдается прирост и количество "плохих" ипотечных кредитов. За апрель число таких ссуд выросло незначительно, менее чем на 100 штук, однако с начала года показатель увеличился значительно существеннее – на 8,2%, или на 2,185 тыс. кредитов.
Ранее Центробанк сообщил, что за апрель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб. За год эта цифра выросла на 23,1%.
Позднее регулятор заявил об опасности образования "кредитной спирали", когда выдача ипотеки способствует росту цен на недвижимость, а это ведет к росту кредитования.
Комментарии
Вот она вся видимость «хорошей» жизни - много авто на улицах, раскупленое жильё, дорогие шубы..... Купить в кредит может каждый а вот выплачивать единицы
Позднее регулятор заявил об опасности образования "кредитной спирали", когда выдача ипотеки способствует росту цен на недвижимость, а это ведет к росту кредитования.
-----
Типа её нет ещё что ли? Да в полный рост.