Названа причина смерти актера Андрея Харитонова

Стала известна причина смерти советского и российского актера театра и кино Андрея Харитонова, который скончался в воскресенье, 23 июня, в возрасте 59 лет, сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что Харитонов в последние годы боролся с онкологическим заболеванием: у артиста диагностировали рак желудка.
Актер перенес шесть серьезных операций, ему приходилось тратить на лечение все заработанные средства, сообщает телеканал. Тем не менее пойти на поправку артисту не удалось.
О смерти Харитонова сообщил режиссер-документалист Виталий Манский. Также об этом рассказала супруга актера.
Харитонов родился 25 июля 1959 года. Он известен по фильмам "Овод" (1980), "Человек-невидимка" (1984), "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), "Тайна "Черных дроздов" (1983) и др.
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