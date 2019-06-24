Поздравления молодожены принимали на танцплощадке / Фото: 360tv.ru
В Жуковском 94-летний жених и 79-летняя невеста официально зарегистрировали брак, сообщает телеканал "360".
На свадьбу Валентине и Кузьме Лаптиновым друзья подарили черепаху. Новый питомец стал для них символом начала семейной жизни.
История семьи Лаптиновых началась 26 лет назад. У Валентины, тогда еще Мезенцевой, случилось несчастье – женщина потеряла мужа и внучку. Один из коллег в знак поддержки стал организовывать встречи друзей у нее дома. Валентина признается, что именно Кузьма заставил ее жить дальше.
После этого друг начал настойчиво предлагать переехать. Через 24 года Кузьма поставил себе новую цель – сделать Валентину своей женой. Например, под предлогом похода в ЖЭК.
"Справа коммунальные, а слева ЗАГС. И вот он: "Ну пойдем, ну мы только узнаем". Я говорю: "Отстань". Ведь в таком возрасте срамота, тем более нас с тобой все знают, скажут: "Ты что это, с ума сошла, Мезенцева, на старости лет?" – рассказывает Валентина.
Кузьма Лаптинов воевал в Великую Отечественную. Были на фронте и свои радости: об ужасах войны, смертях и потерях боец забывал в танце.
Спустя 70 лет ничего не изменилось. Только теперь вместо окопов – парк культуры, а вместо гармошки – диджеи из Союза молодежи. Кузьма Лаптинов – бессменный руководитель "Жуковской кадрили", у которой порядка 200 последователей.
Поздравить молодоженов пришел и глава Жуковского Юрий Прохоров. Услышав ритмы рок-н-ролла, он не удержался и тоже пустился в пляс.
Лаптиновы, конечно, так уже не смогут, но когда звучит вальс – танец их молодости – им будто снова по 20 лет.
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