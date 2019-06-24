Расписание пригородных поездов изменится в Алтайском крае в связи с плановым ремонтом путей. Речь идет о периоде с 26 июня по 6 июля.
Корректировка во времени следования поездов составит от одной до 20 минут. Изменения коснутся 16 поездов, курсирующих по маршрутам Аламбай – Барнаул, Заринская – Барнаул, Барнаул – Тягун, Барнаул – Артышта-II, Черепаново – Барнаул, Аламбай – Заринская, Красный Боец – Барнаул.
В частности изменения произойдут в графике движения поездов:
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№ 6233 Аламбай – Барнаул, ежедневно, отправление в 3 часа 16 минут (без изменений), прибытие в 7 часов 7 минут (на две минуты позже);
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№ 7105 Заринская – Барнаул, рабочие дни, отправление в 6 часов 50 минут (без изменений), прибытие в 8 часов 27 минут (на две минуты позже);
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№ 6222 Барнаул – Тягун, ежедневно, отправление в 7 часов 7 минут (на восемь минут позже), прибытие в 10 часов 31 минуту (на 17 минут позже);
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№ 6229 Заринская – Барнаул, ежедневно, отправление в 8 часов 41 минуту (на одну минуту позже), прибытие в 10 часов 50 минут (на три минуты позже);
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№ 6224 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 8 часов 32 минуты (без изменений), прибытие в 10 часов 43 минуты (на семь минут позже);
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№ 6226 Барнаул – Артышта-II, ежедневно, отправление в 9 часов 46 минут (без изменений), прибытие в 14 часов 9 минут (на семь минут позже);
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№ 6225 Артышта-II – Барнаул, ежедневно, отправление в 15 часов 35 минут (на 20 минут раньше), прибытие в 19 часов 56 минут (на 17 минут раньше);
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№ 6007 Черепаново – Барнаул, ежедневно, отправление в 11 часов 18 минут (на две минуты позже), прибытие в 13 часов 51 минуту (на две минуты позже);
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№ 6221 Тягун – Барнаул, ежедневно, отправление в 12 часов 31 минуту (без изменений), прибытие в 15 часов 52 минуты (на две минуты позже);
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№ 6227 Заринская – Барнаул, ежедневно, отправление в 14 часов 32 минуты (на восемь минут раньше), прибытие в 16 часов 41 минуту (на шесть минут раньше);
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№ 6230 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 13 часов 33 минуты (на 25 минут раньше), прибытие в 15 часов 45 минут (на 18 минут раньше);
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№ 7106 Барнаул – Аламбай, ежедневно, отправление в 17 часов 15 минут (без изменений), прибытие в 20 часов 34 минуты (на десять минут позже);
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№ 6769 Аламбай – Заринская, ежедневно, отправление в 21 час 2 минуты (на восемь минут позже), прибытие в 22 часа 40 минут (на восемь минут позже);
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№ 6232 Барнаул – Заринская, ежедневно, отправление в 18 часов 21 минуту (на 11 минут позже), прибытие в 20 часов 31 минуту (на 18 минут позже);
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№ 6234 Барнаул – Аламбай, ежедневно, отправление в 20 часов 47 минут (без изменений), прибытие в 00 часов 33 минуты (на семь минут позже);
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№ 6025 Красный Боец – Барнаул, ежедневно, отправление с разъезда Красный Боец в 5 часов 19 минут (без изменений), следование по станциям на участке Повалиха – Барнаул на 12 минут раньше, прибытие в 7 часов 16 минут (на 12 минут раньше).
Жителей и гостей Алтайского края призывают быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании. Более подробную информацию можно получить в пригородных кассах и по телефону (3852) 29-21-68.
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