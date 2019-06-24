Дочерняя компания ПАО "Ростелеком" – "РТКОММ" – сообщила о старте продаж новой услуги в Алтайском крае – скоростного спутникового интернета для дома и офиса под торговой маркой SenSat. Теперь жители даже самых отдаленных сел региона смогут не только смотреть кино в отличном качестве, но и пользоваться соцсетями, потреблять гигабайты трафика и не переживать за плохой сигнал.

Широкополосный доступ к интернету (мобильный и проводной) по состоянию на 2017 год отсутствовал в 691 населенном пункте Алтайского края. Проблема доступности интернета в последние годы практически никак не решается. Федеральные операторы не готовы заходить в сельскую местность. Только по данным на начало 2019 года в регионе около 30% населенных пунктов не имеют доступа к всемирной паутине.

Компания "РТКОММ", кажется, первой в Алтайском крае может решить эту проблему с помощью спутниковых технологий. Услуга SenSat может дать устойчивый канал связи в самых отдаленных уголках нашего края. Также SenSat решит проблему в селах и деревнях, где нет возможности организовать стабильный скоростной интернет с помощью проводов или сотовой связи. Для этого потребуется спутниковая антенна, которая будет получать сигнал с космического аппарата и передавать его на устройства пользователя.

Зона покрытия спутниковых аппаратов, которые использует "РТКОММ", охватывает всю территорию России – от Калининграда до Камчатки. Генеральный директор компании Сергей Ратиев отметил, что аудитория SenSat – собственники жилья в загородной и пригородной зонах, где отсутствует развитая оптическая инфраструктура. Компания на сегодняшний день использует более 20 тысяч спутниковых каналов в интересах всех категорий клиентов. Это и операторы сотовой связи в труднодоступных регионах, и бизнес, и частные лица.

Скорость интернет-соединения от SenSat составляет до 45 Мбит – этого вполне достаточно для домашнего использования: разговоров по видеосвязи, просмотра почты и общения в социальных сетях. Тарифы за услугу начинаются от 670 рублей в месяц. Чтобы начать использование спутникового интернета SenSat, необходимо приобрести комплект оборудования, цена которого составляет от 34 490 рублей. Есть и более доступный вариант – взять в аренду за 850 рублей в месяц. Это позволяет протестировать услугу и затем принять решение о покупке комплекта уже в собственность.

SenSat легко смонтировать самостоятельно, воспользовавшись службой техподдержки, где вам шаг за шагом расскажут, как настроить оборудование. Тарелка крепится на стену или крышу дома. Или для монтажа можно пригласить специалиста. В Алтайском крае услуги подключения осуществляет официальный дилер SenSat – компания "Корпоративные системы".

"Мы верим, что спутниковый интернет будет пользоваться большой популярностью в Алтайском крае. Сейчас много районов, особенно в южной части края, где нет альтернативы. "Даже вблизи от города Барнаула у нас есть десятки клиентов, которые купили тарелки. Увы, но нормальный мобильный интернет доступен только вдоль автомобильных трасс. Проводной же интернет есть только в крупных алтайских городах и районных центрах", – сообщил директор "Корпоративных систем" Евгений Баранчугов.

Отметим, что работа оборудования практически не зависит от погодных условий. Оно может работать при экстремально низких и экстремально высоких температурах – от -50 до +50 градусов. Все подробности подключения спутникового интернета SenSat – на сайте www.sensat.ru.