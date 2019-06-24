Работы по обновлению дороги в обход Барнаула стартовала в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в краевом Минтрансе.
В ведомстве уточняют, что в рамках ремонта будет проведена реконструкция моста через реку Барнаулка. Помимо демонтажа старого искусственного сооружения с последующим возведением нового дорожники выполнят устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.
При этом полного перекрытия движения на искусственном сооружении не будет.
На участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова запланированы мероприятия по уширению проезжей части – водители смогут двигаться по двум полосам в каждую сторону. На трассе установят барьерные и перильные ограждения, тротуары и новая дорожная разметка.
Поскольку работы весьма трудоемки, ремонт на объекте будут проводить два года – в 2019 и 2020 годах. Общая стоимость обновления дороги составит более 290 миллионов рублей.
Комментарии
пару тройку ренжроверов после выполнения работ в барнауле прибавится