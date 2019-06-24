В результате ЧП никто не пострадал / Фото: "Каменские известия", 22.mchs.gov.ru
Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Камне-на-Оби 15 человек – возгорание случилось накануне в жилом доме по улице Первомайской.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, на момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела веранда здания, существовала угроза распространения огня на квартиры. Из-за сильного задымления в работу немедленно включились звенья газодымозащитной службы.
По словам начальника караула 54-й пожарно-спасательной части 8-го отряда федеральной противопожарной службы Дмитрия Ломовцева, имело место задымление на втором этаже.
"Люди находились в этот момент в своих квартирах, их было видно в окна. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных масок мы вывели из дыма шесть человек со второго этажа. Еще девять человек мы эвакуировали с первого этажа", – уточнил представитель МЧС.
Распространения огня на жилые квартиры допущено не было, никто не пострадал. По предварительным данным, причина пожара – неосторожность при обращении с огнем.
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