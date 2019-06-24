Иллюстрации: vk.com/incident22, yandex.ru/maps
Транспортный затор образовался на Змеиногорском тракте в Барнауле утром 24 июня, сообщают пользователи социальных сетей.
Сей факт подтверждают данные сервиса Яндекс.Пробки.
"На Змеиногорском тракте в сторону города собралась огромная пробка. По-возможности ищите пути объезда", — добавляет автор заметки в паблике "Инцидент Барнаул".
Комментарии
Змеиногорскому тракту нужен дублёр - продлить улицу Челюскинцев на гору до шоссе Ленточный бор, либо можно сделать как на Попова - кинуть вторую дорогу за трамвайными путями, как это планируют сделать на отрезке Попова от Власихинской до Трактовой, а ещё лучше всё сразу. Тогда пробок будет намного меньше
Где же найти этот путь объезда ?
тупни вконтактышные, а чо вы, пользователи трамваев, переживаете то? на Аванесова ремонт дороги идет. так что все нормально
24.06.2019 11:51
Змей
И тоннель ещё вырыть под вокзалом и ещё какую-нибудь шизофреническую тему замутить. Все дома снести и дорог наделать.