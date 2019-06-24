Алые паруса – 2019/ Фото: Instagram
Все, кто хоть раз побывали на "Алых парусах", не могут остаться равнодушными к этому прекрасному празднику. Выпускников и гостей северной столицы в ночь на 24 июня ждали историческое шоу, фейерверк и бриг "Россия", размер парусов которого составил около 900 квадратных метров. Бриг пришел на смену шведскому судну, долгие годы ходившему по Неве на "Алых парусах".
Как пишет ТАСС, в этом году у питерских выпускников появилась новая традиция – в момент, когда они увидят парусник, загадать желание. Движение судна от Троицкого моста через Дворцовый мимо Эрмитажа, Петропавловской крепости и Адмиралтейства сопровождала новая программа пиротехнического шоу.
Как это было, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
вот это народа... куда там всяким болотным навальнятам
12:41
- гость -
Ты навальнозависимый?
неплохо они себя развлекают в столицах
Киса, мы чужие на этом празднике жизни (с).
24.06.2019 12:47
- гость -
вы омерзительны
Это просто бомба! А у нас в деревне была пьяная зорька, Вспомнишь так стыдно, перепились так что родители забирали с озера. И так каждый год у всех. Вроде страна одна а празднуют по разному
Кесореевым слесареао.