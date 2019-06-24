Способ сохранить старые фотографии рассказали россиянам

В главном архивном управлении Москвы рассказали, как сохранить старые фотографии, сообщает РИА "Новости".
В пресс-службе ведомства отметили, что главное – держать снимки в месте с невысокой влажностью воздуха и не допускать резких колебаний температуры.
"Фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно, влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры. Отсюда вывод, что подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи, как думают многие из нас, не подходят для хранения фотографий", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Не стоит хранить снимки на свету – от этого они выцветают. Лучше поместить их в альбом, выполненный из качественной пластмассы. Фотографии не стоит брать руками за лицевую часть.
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