Спрос на трактористов-механизаторов вырос за год на 21,5%, сделав эту профессию в сельскохозяйственной отрасли самой массовой, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса Avito.
Конкурс на одно рабочее место достаточно высок, особенно в Нижегородской и Иркутской областях. Наибольшее число вакансий размещено в Краснодарском крае.
"В этом регионе востребованность трактористов выросла сильнее, чем по всей стране, – на 27,4%", – говорится в исследовании.
Кроме того, увеличилась зарплата трактористов – на 7,2%. В настоящее время средняя заработная плата составляет 38,2 тыс. рублей в месяц.
Самые высокие зарплаты предлагают в Иркутской и Красноярской областях – 76,1 тыс. рублей и 69,3 тыс. рублей соответственно. Это связано с тем, что из-за более жесткого климата заниматься сельским хозяйством в тех регионах сложнее.
Самые низкие заработные платы у трактористов в Удмуртии (25,3 тыс. рублей) и в Омской области (20,8 тыс. рублей).
Отмечается, что фермеры стали оснащать свои хозяйства сельскохозяйственной техникой на 9,1% активнее, чем годом ранее. Спрос на тракторы, комбайны, молотилки и другие машины вырос практически во всех крупнейших городах и наиболее сильно во Владимирской области и Красноярском крае.
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