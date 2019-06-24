Способы защиты машины от угона рассказали в Роскачестве

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как уберечь машину от профессионального взлома и угона.
Одним из наиболее эффективных способов названо нанесение на автомобиль аэрографии и наклеек. Как отмечается, рисунок станет первым доказательством принадлежности транспортного средства его владельцу, что гарантированно снизит его привлекательность для воров.
Также специалисты советуют приобрести противоугонную "метку" – небольшой брелок с электронным устройством, которое принимает и передает сигналы в некотором диапазоне частот.
Необходимы и средства защиты на основе пин-кодов. На автомобиль программируются штатные кнопки, и только владелец знает, какие нужно нажать, чтобы активировать зажигание.
Кроме этого, угонщикам может помешать замок на рулевое колесо, мультилок на коробку передач, спутниковая сигнализация и невидимая защита.
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