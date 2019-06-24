Численность и активность комаров возрастает в Алтайском крае, констатируют в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Так, в третьей декаде июня в регионе сложились благоприятные условия для активного размножения этих насекомых. Этому способствуют практически ежедневные дожди, множество мелких водоемов, открытых емкостей с водой для полива на дачных участках и огородах, среднесуточные температуры от +10 до +20 градусов, высокий травостой, переувлажнение почвы.
В ведомстве добавляют, что выплод комаров происходит в водоемах и влажной почве каждые пять-семь дней, начиная с мая по сентябрь с наибольшей численностью в июле – августе.
Ожидается, что активность комаров прекратится при наступлении холодной погоды, как правило, это третья декада сентября – первая декада октября.
В Роспотребнадзоре также отмечают, что организацию и проведение дезинсекционных мероприятий в соответствии с санитарными правилами обеспечивают органы местного самоуправления, юрлица и простые граждане.
Ранее в адрес администрации Барнаула и других муниципальных образований были направлены письма о проведении мероприятий по снижению численности комаров.
Комментарии
На днях преподаватель кафедры АГУ говорила, что комаров мало в этом году ,тому масса причин. Ан нет, всё как прежде.
не как прежде, а как в последние годы, когда не меры принимают против комаров, а только письма шлют и отчитываются
да хватит вам ныть
24.06.2019 14:48
- гость -
Нада наслаждатцо молча?