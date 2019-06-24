600 частных медицинских клиник работает в Алтайском крае

Более 600 частных медорганизаций открыто в Алтайском крае, в них работает порядка 10 тысяч человек. Об этом в ходе круглого стола "Частное здравоохранение Алтайского края: перспективы и ответственность" сообщил председатель комитета АлтТПП по здравоохранению Владимир Куликов.
По его информации, частный сектор здравоохранения развит во всех городах и в 40 районах края, а в последнее время в регионе открываются крупные высокотехнологичные центры со стационарами. Например, в Барнауле и Бийске открыты Центры гемодиализа, которые работают в рамках государственно-частного партнерства. Примерно половина всех томографов в регионе принадлежит частным клиникам. Кроме того, в краевой столице заканчивается строительство крупнейшего частного Центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центра) и центра реабилитации и восстановительного лечения травматологического профиля. Объем частных инвестиций в сферу здравоохранения ежегодно составляет около 1 млрд рублей.
При этом, по словам Владимира Куликова, результаты деятельности частного здравоохранения никак не учитываются краевой медицинской статистикой. А это искажает картину о состоянии здоровья населения, об объеме медпомощи и материально-техническом оснащении сферы здравоохранения.
Эксперт отметил, что в апреле 2019 года был утвержден Стандарт развития конкуренции в субъектах России, согласно которому доля частных медорганизаций, которые работают в системе обязательного медицинского страхования, к 2022 году должна составлять не менее 10%. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов попросил предпринимателей координировать с Минздравом шаги по развитию медицинской помощи в различных районах краевой столицы и региона в целом.
Участники круглого стола смогли в формате диалога обсудить проблемы частного здравоохранения. Так, член комитета АлтТПП по здравоохранению, директор медицинского центра "Интервал" Леонид Ермолаев обратил внимание на то, что медики, который работают в частных клиниках, в отличие от сотрудников государственных медучреждений, не имеют права досрочного выхода на пенсию. Член комитета АлтТПП по здравоохранению, директор МДЦ "Сибирское здоровье" в Алейске Ольга Круч обратила внимание на другую проблему. По ее словам, узким специалистам, которые работают в частных клиниках, не зачисляется медицинский стаж, кроме того, в районах ощущается острая нехватка специалистов. Ольга Круч попросила министра здравоохранения Алтайского края рассмотреть возможность предоставления узким специалистам краевых грантов, это позволило бы привлечь их для работы в сельской местности и в районных центрах.
Заместитель гендиректора по лабораторной диагностики клиники "Хелми" Павел Трегуб рассказал, что частные медицинские лаборатории сейчас имеют большой потенциал для интеграции в общую краевую систему. В составе комитета АлтТПП по здравоохранению была создана профильная рабочая группа по лабораторной диагностике, чьи рекомендации по разработке техзаданий для проведения конкурсных процедур позволили бы существенно повысить качество проведения лабораторных исследований.
Комментарии
Так здравоохранение всё-таки существует для людей или для бизнесменов? Ладно когда бизнес на свои деньги покупает томограф и оказывает платные услуги. Но когда в поликлинике № 10 пос. Южный нет ЛОР, невролога, эндокринолога, а к имеющимся полутора терапевтам многочасовые очереди, и при этом на территории больницы бывшим главврачом открыт платный "здравгород", где принимают те же простые специалисты, вас это не наводит ни на какие мысли? Кто ж пойдёт к платникам, коих в крае аж 600!!!, если будет нормально работать государственная медицина?
Платники реально гребут деньги мешками! А толку НОЛЬ! Развод на деньги.