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Как санавиация спасает жизни: три истории алтайских пациентов

, ИА "Амител", Анна Маковеева
Рассказываем, кого эвакуируют на вертолетах и почему промедление в некоторых случаях непозволительно
Вертолет санитарной авиации оснащен всем необходимым оборудованием / Фото: Минздрав Алтайского края

Вертолет санитарной авиации оснащен всем необходимым оборудованием / Фото: Минздрав Алтайского края

Санавиация становится неотъемлемой частью алтайского здравоохранения. За пару лет количество эвакуированных пациентов выросло в несколько раз, каждый год счет идет на сотни спасенных жизней.

С начала 2019 года вертолеты санитарной авиации вывезли из отдаленных районов края 55 человек, в том числе шесть детей. Amic.ru пообщался с эвакуированными пациентами и их родными, и узнал у врачей, в каких случаях промедление грозит гибелью пациента.

Истории со счастливым концом

19-летний Вячеслав Трощиновский из Славгорода упал с высоты четвертого этажа, получил тяжелейшие травмы: перелом позвоночника, открытый перелом ноги.

"Сына эвакуировали в Барнаул вертолетом буквально через пару часов после того, как доставили в больницу. Везти его на скорой помощи из Славгорода в Барнаул было невозможно, потому что травмы серьезные, один позвонок совсем рассыпался и открытый перелом ноги был, – рассказывает мама Ирина Николаевна. – Мы очень довольны, что так оперативно оказали помощь. В Барнауле его сразу прооперировали в краевой больнице скорой помощи. Сейчас сын в стабильно тяжелом состоянии, перенес три операции на позвоночнике. Вроде бы удачно, говорят, что должен ходить. На следующей неделе его переводят в травматологическое отделение, будут делать операции на ногах. Прогнозы хорошие. Сын доволен отношением врачей, лечением".

36-летний житель Ярового Роман Гольштейн перенес субарахноидальное кровоизлияние – спонтанный разрыв сосудов головного мозга с кровоизлиянием под мягкую мозговую оболочку. Жена Светлана нашла супруга в гараже без сознания. "Я подумала, что он ударился головой, потому что на затылке была шишка, – рассказывает Светлана. – Мы с зятем отвезли его в больницу. Врач сказала, что у мужа все признаки инсульта. Ему сделали МРТ в Славгороде и после этого эвакуировали в Барнаул, где сделали операцию. Мы благодарны врачам, что спасли".

21 июня Роман отправился домой долечиваться. Говорит, что у него из памяти выпал довольно большой период времени, но сейчас все хорошо: "Меня одного везли вертолетом. Помню, как погрузили. Следующее что помню, как провели операцию, а это было спустя полторы недели".

Пенсионер Сергей Сайко из Кулунды едва не погиб из-за инфаркта. Прихватило сердце, сняли кардиограмму, которая не показала отклонений. "Через несколько часов отцу стало хуже, на автомобиле скорой помощи его отвезли в Славгород, где сразу поместили в реанимацию, а утром на вертолете перевезли в Барнаул. Городские врачи сделали ему операцию, поставили три стента. Сейчас он уже дома, пьет таблетки. Пока еще есть слабость, долго ходить не может", – рассказывает дочь Сергея Сайко Валентина.

Промедление непозволительно

Главный врач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович говорит, что при травмах, тяжелых сосудистых и хирургических патологиях, а также в случае рождения детей с экстремально низкой массой тела срочная эвакуация вертолетом жизненно необходима. Перевезти пациента на автомобиле не всегда возможно, особенно из отдаленных районов.

"Славгород – это одна из самых удаленных точек в западной части края, до Барнаула порядка 460 км. С учетом состояния дорожной сети на эвакуацию до города требуется около восьми часов. И очень часто такое промедление непозволительно. Особенно для пациентов с тяжелыми травмами. Молодому парню, который упал с четвертого этажа и сломал позвоночник, повезло, что его быстро забрал вертолет. Это позволит максимально улучшить качество его жизни. Субанахроидальное кровоизлияние, которое перенес житель Ярового – это сосудистая катастрофа, и время оказания помощи здесь является определяющим. Нужно помочь пациенту в первые часы, чтобы в последующем у него были либо минимальные последствия, либо их вообще не было".

Отметим, что Алтайский край в числе 34 регионов России попал в приоритетный проект Минздрава России по развитию санитарной авиации. Благодаря этому был закуплен вертолет Ми-8 с медицинским модулем, который позволяет оказывать первую помощь на месте происшествия и готовить пациентов к транспортировке, проводить реанимацию и интенсивную терапию прямо во время полета. В пути пострадавших сопровождает врач реаниматолог-анестезиолог, анестезист и профильный специалист (хирург, гинеколог, неонатолог или др.).

В Барнауле вертолет приземляется на площадке "Обской мост" или в аэропорту, а оттуда пациентов доставляют в краевые клиники.

В июле 2019 года санавиация Алтайского края отметит свое 80-летие.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Комментарии

25.06.2019 08:17
- гость -

долго. Все очень долго!(((
Яровое-Славгород. Кулунда - Славгород. Потом до Барнаула, потом на машине до больницы....
А, зная нашу диагностику, можно еще до Славгорода не дожить(. На МРТ не попасть...
медицина не на высоте, культура контроля здоровья самими пациентами вообще отсутствует.

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