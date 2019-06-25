15 июня 2019 года в ТРЦ "Пионер" открылся гипермаркет техники и электроинструментов DNS. На площади 1200 кв.м расположился широчайший ассортимент товаров. Теперь выбор еще больше, а значит, шопинг еще интереснее!
Все – от крупной бытовой техники до маленьких электронных девайсов – вы сможете найти на втором этаже торгово-развлекательного центра.
DNS в "Пионере" это:
– простор в выборе того, что вам по-настоящему нужно;
– удобное расположение – за покупками не нужно далеко ездить;
– регулярные акции и выгодные предложения для покупателей, которые привыкли покупать лучшее по выгодным ценам;
– качественный сервис и помощь с любыми вопросами, чтобы покупки были только в радость.
13 июля 2019 года DNS приглашает всех на торжественное открытие своего нового магазина. Вас ждет много сюрпризов, праздничное шоу, подарки, конкурсы и еще море приятных бонусов от покупок в этот день.
Приходите и оцените новый просторный гипермаркет DNS.
ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, Ленина проспект, 102в
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