"Билайн" в партнерстве c приложением Bookmate (12+) представляет новую акцию – "Гиги за мозги". За 30 минут чтения книг в день в течение месяца "Билайн" подарит участникам акции до 1,5 Гб дополнительного интернет-трафика в месяц или возможность раздавать интернет бесплатно*.

Чтобы стать участником акции "Гиги за мозги", достаточно скачать приложение "Мой Билайн" (12+) или обновить его до последней версии, принять условия акции на странице с ее описанием и далее следовать инструкциям, указанным в SMS-сообщении от Bookmate. Для участников "Гиги за мозги" действует специальное предложение на премиум-подписку Bookmate, включающую более 1,5 миллиона книг – 199 рублей вместо 499 рублей в месяц. Предложение доступно до 31 декабря 2019 года.

Клиенты "Билайна" могут получить еще больше дополнительного трафика за привычные действия. При участии одновременно во всех акциях – "Гиги за шаги", "Гиги за сон", "Гиги за детокс" и "Гиги за мозги" – максимальный объем мобильного интернета к основному тарифу составит до 7,5 Гб в месяц или один час в день, чтобы делиться интернетом с другими устройствами.

Отмечая рост потребления мобильного интернета и высокий спрос на безлимитные предложения, "Билайн" обеспечивает стабильное качество сервиса с помощью специальной программы по модернизации и улучшению качества сети. Предваряя будущий рост потребления мобильного интернета в мегаполисах, "Билайн" с 2018 года реализует масштабную программу Москва "Суперсити" для создания качественной и прогрессивной, готовой к внедрению 5G сети.

"С каждым годом мы видим, что наши клиенты потребляют все больше мобильного интернета. С одной стороны, для нас это драйвер для развития и модернизации сети, улучшения качества связи, с другой – понимание важности продолжения реализации программы по осознанному потреблению среди наших клиентов "Гиги за …", – рассказывает исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО "ВымпелКом" Ирина Лебедева. – В прошлом году мы предложили нашим клиентам получать дополнительный трафик за шаги, в начале этого года – за здоровый сон и отказ от смартфона. Сегодня мы предлагаем еще один простой способ мотивации для более осознанного потребления интернета и использования смартфона – чтение. Россия – одна из самых читающих стран в мире, и мы уверены, что новая акция будет востребована среди россиян".

"Самая важная задача нашей компании – сделать так, чтобы люди больше читали, – поделился генеральный директор Bookmate Андрей Баев. – Мы знаем, что 90% наших читателей – это пользователи смартфонов. Поэтому мы уверены в успехе совместной акции с "Билайном". С 17 июня абоненты "Билайна" смогут оформить премиум-подписку на Букмейт со скидкой 60%. А классика и подкасты, как всегда, будут доступны бесплатно".

Акция "Гиги за мозги" доступна для клиентов новых тарифов "Анлим", "Супер Анлим", "Первые гиги", "Двойной Анлим", "Семья", "Супер семья", "Супер семья+", а также в предложениях 2018 года, среди которых тарифная линейка "ВСЁмоё!", "Анлим" и "ВСЁ в одном". Акции действуют во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и города Севастополя.

Дополнительный трафик и раздача интернета не начисляется при нулевом или отрицательном балансе лицевого счета. Для участия на устройстве должна быть установлена операционная система iOS 11 и выше или Android 5 и выше.

Более подробная информация об организаторе акции и самом предложении доступна на www.beeline.ru/gigi-za-mozgi.

*Предложение действует на тарифных планах с безлимитным интернетом, при этом слуга может быть предоставлена только один раз в сутки.

Блок по внешним коммуникациям ПАО "ВымпелКом"

Татьяна Донская, Анна Айбашева

Телефон: +7 (495) 139 27 26

Email: media@beeline.ru