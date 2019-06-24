Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом

В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своего автомобиля детей, играющих с мячом, сообщает региональный СК.
ЧП у дома №3 по улице Ламоновской города Курска произошло около девяти часов вечера в воскресенье, 23 июня. Мужчина, вооруженный пистолетом, начал угрожать играющим во дворе детям.
"Мужчина угрожал детям травматическим пистолетом за то, что они попали мячом в его машину. При этом он произвел один выстрел из пистолета в воздух. Мужчина является действующим сотрудником полиции", – рассказали в ведомстве.
По факту стрельбы в СК начали проверку. Пистолет у полицейского отобрали, сейчас следователи разбираются в причинах произошедшего.
В региональном МВД также назначили проверку, по итогам которой руководство примет решение о дальнейшей работе мужчины в органах внутренних дел.
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