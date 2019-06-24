Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2020 года

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Меры продлены до 31 декабря 2020 года.
В 2014 году Москва ввела продэмбарго в отношении западных стран в качестве ответа на санкции. В список запрещенных для поставок в Россию товаров вошли мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи.
Спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрис Джазаири заявил, что потери Евросоюза оказались больше, чем ущерб России, напоминает RT.
Комментарии
гареть пЫне в аду в спецкатле, за запрет народу есть качественные продукты!!!
Потери Евросоюза больше чем потери России. Сколько стран входит в Евросоюз? Потери Евросоюза поделить по странам, то по сколько страны потеряли? А Россия одна сколько конкретно потеряла?
24.06.2019 19:23
- гость -
Какая Россия, что потеряла, там походу отдельные личности котороых за их дела и людьми то назвать нельзя, за что их в санкции собсно и включили то.
Насколько помню, санкции накладены на конкретных лиц повязанных с пынькой. Почему столько визгу?