Родители выпускников из Лесосибирска "очень дико" перепели "Ленинград"

Родители выпускников школы № 4 в Лесосибирске сняли для детей клип, перепев композицию группы "Ленинград" Magic People Voodoo People, сообщает NGS24.RU.
Родители поздравляют детей с выпуском из школы и со вступлением во взрослую жизнь. Желают им, чтобы им всегда перезванивали после собеседований.
Также родители спели, что их дети вряд ли вернутся домой с выпускного трезвые.
"Под утро придешь ты изрядно пьян, как я с выпускного... мой пацан!" — поется в песне.
"Будет дико, очень дико", — поют родители выпускников в припеве.
Сами родители все это время выпивают, едят и веселятся. В конце клипа взрывается торт.
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