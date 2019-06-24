Медведь откусил руку пьяному омичу, решившему покормить зверя

В Омске медведь откусил руку мужчине, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил его покормить, пишет "Российская газета".
Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, на улице Барабинской. По предварительным данным, дикого зверя в клетке держал предприниматель.
"В промзоне жили сельскохозяйственные животные и птицы, а также медведь. Его еще медвежонком четыре года назад бизнесмену подарили друзья. Кормил животное 45-летний житель Омского района, который помогал предпринимателю по хозяйству. На этот раз он отправился к медведю в пьяном виде. Протянул руку с кормом через прутья и замешкался, чем и воспользовался дикий зверь", — рассказали в региональном МВД.
По словам хирургов больницы скорой помощи №1, правая рука пострадавшего откушена почти до плеча. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Выпишут его нескоро.
По словам полицейских, наказать хозяина зверя будет сложно, поскольку держать опасных животных законом не запрещено.
Ранее сообщалось, что в Амурской области лишилась руки 28-летняя женщина, которая на одной из баз отдыха попыталась покормить с руки медведя.
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