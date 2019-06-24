В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей одного из сел Угловского района, которые обвиняются в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством, сообщает региональный СК.
"В конце марта 2019 года в вечернее время обвиняемые, полагая, что в доме местного жителя находится их знакомый, имеющий долг перед одним из них, ворвались в жилище инвалида второй группы", – говорится в сообщении ведомства.
После обнаружения должника один из мужчин схватил его за шею, достал нож и высказал угрозы убить его. Приехавшим по вызову хозяина дома полицейским удалось поймать злоумышленников.
Мужчины вину признали, уголовное дело направлено в суд.
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